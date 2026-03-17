Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gazeteci ve yazarlarla iftar programında bir araya geldi.

Erdoğan, "Gazeteciler toplumun hafızasıdır. Yaşadığımız çağın izlerini geleceğe taşıyorsunuz. Bugün her bakımdan daha özgür, daha çoğulcu, daha renkli bir basın ve yayın iklimine sahibiz" sözlerini sarf etti.

2025 YILINDA 39 GAZETECİ TUTUKLANDI

Erdoğan’ın bu sözleri, akıllara son dönemde gazetecilere yapılan tutuklamaları getirdi.

Ocak–Aralık 2025 döneminde gazeteciler haberleri, yazıları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle yoğun biçimde yargılandı. Aralarında Fatih Altaylı, Furkan Karabay, Ercüment Akdeniz, Elif Akgül ve Yıldız Tar’ın da bulunduğu 39 gazeteci tutuklandı. Merdan Yanardağ ve Enver Aysever yeni yıla cezaevinde girdi. İstanbul’da uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybeden gazeteci ve aktivist Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin soru işaretlerinin ise hâlâ giderilmedi.

Gazeteci Furkan Karabay 201 gün, Ercüment Akdeniz’in 247 gün, Elif Akgül’ün 101 gün, Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar ise 102 gün cezaevinde kaldı.

2025 yılında tutuklamaların yanı sıra ev hapsi, yurt dışına çıkış yasağı ve düzenli imza gibi adli kontrol tedbirlerinin de yaygınlaştığı belirtildi. İsmail Saymaz ve Eren Öner ev hapsi verilen gazeteciler arasında yer aldı. Çok sayıda gazeteci hakkında ise tutuklama olmaksızın adli kontrol uygulandı.

İŞTE 2025 VE 2026 YILINDA TUTUKLANAN BAZI ÖNEMLİ GAZETECİLER

Fatih Altaylı: “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlaması - Aralık 2025'te tahliye

Furkan Karabay: "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlaması - 201 gün tutuklu kaldıktan sonra 2 Aralık 2025'te tahliye edildi.

Merdan Yanardağ: (TELE1 GYY): Tutuklanma tarihi: 27 Ekim 2025 - “Casusluk” suçlaması - Yanardağ'ın iddianamesi sonunda kabul edildi, duruşma Mayıs 2026'da başlayacak.

Enver Aysever: “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlaması - 12 Mart 2026'da tahliye.

Alican Uludağ (DW Türkçe): 20 Şubat 2026 (sosyal medya paylaşımları, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiası) – Hala iddianame bekliyor.