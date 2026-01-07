Milyonlarca öğrenci ve veli, okulların kapanacağı tarihi ve yarıyıl tatilinin kaç gün süreceğini araştırıyor. İşte, Sömestr tatili ne zaman başlıyor? 2026 yarıyıl tatil tarihleri...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.



İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.