Yeniçağ Gazetesi
07 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
EKREM İMAMOĞLU'NUN KORUMASI GÖZALTINA ALINDI
Anasayfa Gündem Sömestirde Uludağ’a tatilci akını: Geçen yıla fark attı

Sömestirde Uludağ’a tatilci akını: Geçen yıla fark attı

Türkiye’nin kış turizmi merkezlerinden Uludağ’a sömestirde tatilci akınına uğradı. 15 günlük tatil boyunca Milli Park gişelerinden 47 bin 467 araç geçiş yaparken 230 bin tatilcinin uğrak noktası oldu.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Sömestirde Uludağ’a tatilci akını: Geçen yıla fark attı - Resim: 1

Türkiye’nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi Uludağ’da sömestir hareketli geçti.

1 7
Sömestirde Uludağ’a tatilci akını: Geçen yıla fark attı - Resim: 2

20 otel, 7 misafirhane ve 8 bin 500 yatak kapasitesiyle, ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ, 2 haftalık tatil dönemini 'beyaz cennet' adına yakışır şekilde geçirdi.

2 7
Sömestirde Uludağ’a tatilci akını: Geçen yıla fark attı - Resim: 3

Otellerin sezonu 19 Aralık'ta açtığı, kayak pistlerinin ise 29 Aralık'ta açıldığı Uludağ, 15 günlük sömestir tatili boyunca yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de tercih noktası oldu.

3 7
Sömestirde Uludağ’a tatilci akını: Geçen yıla fark attı - Resim: 4

Sömestir tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 80’e ulaşırken, misafirhaneler ise tam kapasite doldu.

4 7
Sömestirde Uludağ’a tatilci akını: Geçen yıla fark attı - Resim: 5

Misafirhanelerde kişi başı tam pansiyon konaklama ücreti 2 bin 450 TL'den başlarken, bazı otellerdeki gecelik konaklama ücreti kişi başı 42 bin TL'ye ulaştı.

5 7
Sömestirde Uludağ’a tatilci akını: Geçen yıla fark attı - Resim: 6

Otellerde konaklayanların yanı sıra günübirlik tatilcilerinde geldiği Uludağ, sömestirde 230 bin tatilciyi ağırlarken, Milli Park gişelerinden 43 bin 57’si otomobil, 2 bin 808’i minibüs, 614’ü midibüs, 912’si otobüs, 74’ü motosiklet olmak üzere 47 bin 467 araç geçiş yaptı.

6 7
Sömestirde Uludağ’a tatilci akını: Geçen yıla fark attı - Resim: 7

Geçen yıl sömestirde Uludağ 192 bin turisti ağırlarken, 35 bin 732 aracın geçişi kaydedilmişti.

7 7
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro