Sömestirde Uludağ’a tatilci akını: Geçen yıla fark attı

Otellerde konaklayanların yanı sıra günübirlik tatilcilerinde geldiği Uludağ, sömestirde 230 bin tatilciyi ağırlarken, Milli Park gişelerinden 43 bin 57’si otomobil, 2 bin 808’i minibüs, 614’ü midibüs, 912’si otobüs, 74’ü motosiklet olmak üzere 47 bin 467 araç geçiş yaptı.