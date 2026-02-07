Türkiye’nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi Uludağ’da sömestir hareketli geçti.
Sömestirde Uludağ’a tatilci akını: Geçen yıla fark attı
Türkiye’nin kış turizmi merkezlerinden Uludağ’a sömestirde tatilci akınına uğradı. 15 günlük tatil boyunca Milli Park gişelerinden 47 bin 467 araç geçiş yaparken 230 bin tatilcinin uğrak noktası oldu.
20 otel, 7 misafirhane ve 8 bin 500 yatak kapasitesiyle, ilk ve en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ, 2 haftalık tatil dönemini 'beyaz cennet' adına yakışır şekilde geçirdi.
Otellerin sezonu 19 Aralık'ta açtığı, kayak pistlerinin ise 29 Aralık'ta açıldığı Uludağ, 15 günlük sömestir tatili boyunca yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de tercih noktası oldu.
Sömestir tatilinde otellerin doluluk oranı yüzde 80’e ulaşırken, misafirhaneler ise tam kapasite doldu.
Misafirhanelerde kişi başı tam pansiyon konaklama ücreti 2 bin 450 TL'den başlarken, bazı otellerdeki gecelik konaklama ücreti kişi başı 42 bin TL'ye ulaştı.
Otellerde konaklayanların yanı sıra günübirlik tatilcilerinde geldiği Uludağ, sömestirde 230 bin tatilciyi ağırlarken, Milli Park gişelerinden 43 bin 57’si otomobil, 2 bin 808’i minibüs, 614’ü midibüs, 912’si otobüs, 74’ü motosiklet olmak üzere 47 bin 467 araç geçiş yaptı.
Geçen yıl sömestirde Uludağ 192 bin turisti ağırlarken, 35 bin 732 aracın geçişi kaydedilmişti.