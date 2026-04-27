Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada adı geçen Sivrioğlu hakkında daha önce gözaltı kararı çıkarılmıştı. Avustralya’da bulunan ünlü şef, gelişmelerin ardından Türkiye’ye dönüp ifade vereceğini duyurmuştu.

Yaptığı açıklamada, soruşturma çerçevesinde ifadesine başvurulmak üzere davet edildiğini belirten Sivrioğlu, durumu yaklaşık üç aydır bulunduğu Avustralya’dayken öğrendiğini ve hemen dönüş planı yaparak yola çıktığını ifade etmişti.

Sessiz bir şekilde Türkiye’ye gelen Somer Şef, gerekli ifade işlemlerinin yanı sıra testler için de numune verdi. Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, soruşturma kapsamında alınan kan ve sakal örneklerinin incelenmesi sonucunda uyuşturucu kullanımına rastlanmadı.