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MasterChef'in sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi.

Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte MasterChef Türkiye yarışmasınınj üri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, sevgilisi Talya Didem Belen'i aldattığı iddiası ile gündeme geldi.

Eşinden boşandıktan sonra Ayşe Özyılmazel ve Tilbe Uslu ile kısa süreli ilişkiler yaşayan Somer Sivrioğlu'nun Talya Didem Belen ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Yeni aşkını ilan eden ünlü şef yaptığı açıklamada, "Yeni başladı. Çok güzel bir tanışma oldu, yemekte tanışık. Çok güzel gidiyor şimdilik. Öylesine bir ilişki değil." ifadeleri kullanmıştı.

EVLİLİK TEKLİFİ ETMİŞTİ

Sevgilisi Didem Belen'e Panadöken'de karlar arasında evlilik teklifinde bulunmuştu. Somer Şef evlilik tarihi için ise "Bir zaman bulabilsek, inşallah en kısa sürede güzel haberlerle geleceğiz." diyen Somer Sivrioğlu, evliliğin yurt dışında mı yoksa yurt içinde mi olacağı sorusuna ise "Hanım bilir." yanıtını vermişti.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu ile Didem Belen hakkında ayrılık iddiası ortaya atılmıştı. Somer Sivrioğlu'nun Talya Didem Belen'i takipten çıkardığı, birlikte yer aldıkları fotoğrafları ise kaldırdığı görülmüştü. Bu gelişme, ikilinin yollarını ayırdığı yönünde yorumlara neden olmuştu.

Çıkan iddiaların ardından Yakın arkadaşları Celal Can Algül ve Yağmur Gedik'in nikah törenlerine birlikte el ele katılan çift tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Daha önce de yaşadıkları ayrılığın ardından barışan çift, özel hayatlarındaki yeni gelişmeyle herkesi şaşırttı. Didem Belen'in sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda geçtiğimiz haftalarda ayrıldıkları öne sürülen çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Didem Belen'in aldatıldığını ima eden sözleri dikkat çekti.

"HUYLU HUYUNDAN MAALESEF Kİ VAZGEÇMİYOR"

Didem Belen paylaşımında, "Son bir senedir birlikte olduğum kişinin konumu nedeniyle medyaya da yansıyan ilişkimiz daha önce de kendisiyle ilgili çıkan benzer haberlere konu olan sebeplerle bitmiştir. Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor, ve yine aynı kadın, evliyken olduğu gibi nişanlıyken de peşini bırakmıyor, kim olduğunu benim açıklamama gerek yok, ama bir aile kurmak niyetiyle başladığım bu ilişkide daha fazla zarar görmediğim ve bu durumu karşıma çıkardığı için Allah'a Şükürler olsun." ifadelerini kullandı.