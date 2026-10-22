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Kaynak: Haber Merkezi

MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu bir süredir ilişki yaşadığı Didem Belen arasındaki ayrılık süreci, tarafların sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarla magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor.

İlişkisinin sona erdiğini açıklayan Didem Belen, Sivrioğlu hakkında aldatma iddiasında bulunmuş, ardından tehdit edildiğini ileri sürmüştü. Belen’in açıklamalarının sonrasında ünlü şefin sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj dikkat çekti.

Sivrioğlu, paylaşımında, “Sonunda üç şey önemli; ne kadar sevdiğin, ne kadar nazik yaşadığın ve yazgında olmayandan nasıl zarafetle vazgeçtiğin” sözlerine yer verdi.

Ünlü şefin özellikle “yazgında olmayandan nasıl zarafetle vazgeçtiğin” ifadesi, Belen’in açıklamalarının ardından paylaşılması nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Söz konusu mesaj, platformda manidar bulunduğuna ilişkin yorumlarla gündeme taşındı.

Didem Belen ise ayrılığa ilişkin açıklamasında, ilişkiye “bir aile kurmak niyetiyle” başladığını ifade etmişti. Belen, yaşananların ardından daha fazla zarar görmeden ilişkiden ayrıldığı için şükrettiğini de dile getirmişti. Tarafların açıklamaları ve Sivrioğlu’nun son paylaşımı, ayrılık sürecinin sosyal medyada konuşulmasına neden oldu.