Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Somali'nin başkenti Mogadişu'da oynanan yerel lig karşılaşmasında futbolcular, sahaya Omar Abdulkadir Artan'ın fotoğraflarını taşıyarak çıktı.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna konuşan Somalili taraftarlar, 34 yaşındaki hakemin haksız bir uygulamayla karşı karşıya kaldığını savundu.

Taraftarlardan Hani Ahmed Muhammed, ABD yönetiminin Somalilere karşı olumsuz bir tutum sergilediğini öne sürerek, dünya futbol kamuoyunun Artan'ın başarısını yakından bildiğini ifade etti.

Bir diğer taraftar Abdulkadir Omar Shaiye ise deneyimli hakemin gelecekte Dünya Kupası'nda görev alacağına inandığını belirtti. Artan'ın uluslararası organizasyonlarda ülkesini başarıyla temsil ettiğini vurgulayan Shaiye, 2030 Dünya Kupası'nda görev yapmasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olacağını dile getirdi.

Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, Miami Uluslararası Havalimanı'nda durdurulmasının ardından ABD'ye kabul edilmemiş ve İstanbul üzerinden ülkesine dönüş yapmıştı.

2025 yılında Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından yılın hakemi seçilen Artan, Dünya Kupası'nda görev alacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu.