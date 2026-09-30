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Kaynak: AA

Sivil deniz taşımacılığı konusundaki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme daha gerçekleşti.

Somali’nin yarı özerk Puntland eyaletinin enformasyon bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Somalili korsanların Nisan ayında kaçırdıkları 17 mürettebatlı "MT Honor 25" isimli tankerin 5 mürettebatını öldürdüğü ifade edildi.

Yapılan operasyonla geminin kurtarıldığı ve 16 korsanın yakalandığı aktarılan açıklamada "Gemideki korsanlar operasyon başlamadan önce 5 mürettebatı öldürdü. Öldürülenler arasında 3 Pakistanlı, 1 Myanmarlı ve 1 Hindistanlı bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, 3 Pakistanlı, 1 Hindistanlı olmak üzere 4 mürettebatın ise yaralandığı ifade edildi.

Kurbanların kimlikleri, yaşanan can kayıplarının şartları ve kurtarılan mürettebat sayısı hakkında detaylı bilgi ise paylaşılmadı.