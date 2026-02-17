Stratejik ortaklıkların somut bir yansıması olan bu gelişme, özellikle balıkçılık ve ekonomik kalkınma alanındaki iş birliklerinin ardından geldi.

OYAK ve Somali Balıkçılık Şirketi arasında varılan mutabakatla kurulan ‘SOMTURK’ girişiminin ardından, bu dostluğun toplumsal hayattaki karşılığı da ‘SomTürk’ köyü ile perçinlenmiş oldu. Köy, iki toplum arasındaki bağların ne kadar derinleştiğini simgeliyor.

“İLİŞKİLER HALKIMIZ İÇİN HAYATİ ÖNEMDE”

Projenin hayata geçirilmesi ve Türkiye'nin sunduğu katkılar hakkında değerlendirmelerde bulunan Somalili yetkililer, verilen desteğin kritik önemine dikkat çekti.

Bölge temsilcileri ve bakanlar, Türkiye-Somali ilişkilerinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu iş birliğinin sadece devlet düzeyinde değil, halk nezdinde de büyük karşılık bulduğunu ifade etti.

Somalili yetkililer, Türkiye'nin desteğine dair yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İLİŞKİLER HALKIMIZ İÇİN HAYATİ ÖNEMDE"

SomTürk köyü, güvenlikten eğitime, balıkçılıktan altyapıya kadar pek çok alanda Türkiye’nin desteğiyle yeniden yapılanan Somali'de, kalıcı dostluğun en yeni sembolü olarak kayıtlara geçti.