Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi’ndeki görev süresi 2 yıl daha uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
TEZKERE MECLİS’TEN GEÇTİ
Genel Kurul’da yapılan görüşmelerin ardından siyasi parti temsilcilerinin konuşmaları sonrası tezkere oylamaya sunuldu ve kabul edildi.
ULUSLARARASI GÖREV VURGUSU
Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde, Türk askerinin Birleşmiş Milletler ve NATO bünyesinde görev yaptığına dikkat çekildi.
BÖLGESEL GÜVENLİK ÖNE ÇIKTI
Somali’de deniz yetki alanlarının güvenliğinin sağlanması için Türkiye’den destek talep edildiği belirtilirken, bölgedeki Türkiye bağlantılı gemilerin korunmasının önemine vurgu yapıldı.
DENİZ TERÖRİZMİYLE MÜCADELE
Tezkerede ayrıca silahlı soyguncular ve deniz terörizmiyle mücadelede Türkiye’nin etkin rol üstlendiği ifade edildi.