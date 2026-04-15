Somali Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Jubaland ve Hiraan bölgelerinde Eş-Şebab’a karşı operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, son iki gün içinde düzenlenen operasyonlarda Jubaland’da 27, Hiraan’da ise 54 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Operasyonlarda militanların kullandığı sığınakların imha edildiği belirtilirken, örgüt üyelerinin bölgedeki sivillere yönelik saldırı hazırlığında olduğu ve bu planların güvenlik güçlerince engellendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca çok sayıda silah ve askeri ekipmanın ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

2006 yılında ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali yönetimi ve uluslararası güçlere karşı uzun süredir saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası destekle 2022’den bu yana ülkenin orta ve güney kesimlerinde örgüte yönelik geniş kapsamlı operasyonlarını sürdürüyor.