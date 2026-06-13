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Kaynak: Haber Merkezi

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Somali merkezli Dawan TV'ye, ülkesinin anayasal süreci, güvenlik politikaları, dış ilişkiler ve hidrokarbon aramaları başta olmak üzere birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

"Somali açıklarında yürütülen hidrokarbon ve petrol arama çalışmaları Somali'nin ekonomik geleceği açısından stratejik önem taşıyor." diyen Mahmud, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu uluslararası ortaklarla yürütülen süreçte bazı hidrokarbon bloklarının tahsis edildiğini ifade etti.

'TÜRKİYE'DEN BAŞKA KİMİMİZ VAR Kİ?'

Maden arama faaliyetlerinin Türkiye'ye verilmesine ilişkin soruya ise Cumhurbaşkanı Mahmud, "Türkiye'den başka kimimiz var ki, bizi başka kim istiyor, destekliyor?" ifadeleriyle yanıt verdi.

Mahmud, Somali'nin 12 hidrokarbon blokunu yatırımcılara açtığını aktararak, "Bunların yalnızca 3'ünü Türkiye'ye verdik, diğer 9'unu Batılı ülkelere verdik. 7 bloku alan bir şirket, kısa süre önce geldi ve yatırım yapma gücünün olmadığını söyleyerek kuyuları geri verdi." diye konuştu.

Somali'nin uluslararası yatırımcıları ülkeye çekmek istediğini vurgulayan Mahmud, "Bizler dünyanın bize gelmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE'YE DAHA FAZLASINI DA VERİRİZ'

Mahmud ayrıca, yatırım yapamayan bazı şirketlerin sahalardan çekildiğini söyleyerek "Türkiye'ye 3 blok değil, yarın isterlerse daha fazlasını da verebiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Mahmud, ülke açıklarında yürütülen hidrokarbon ve petrol arama çalışmalarının Somali'nin ekonomik geleceği açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.