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Kaynak: İHA

Manisa'nın Soma ilçesinde, tatlı su ekosistemini güçlendirmek ve sürdürülebilir balıkçılığa katkı sunmak amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma hayata geçirildi. Kent genelindeki baraj ve göletlere yaklaşık 250 bin pullu sazan yavrusu salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Programı" doğrultusunda, Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri sahadaki balıklandırma sürecini tamamladı. Etkinlik bünyesinde, başta Sevişler Barajı olmak üzere bölgedeki farklı su alanları yüz binlerce yavru sazanla buluşturuldu.

Doğal dengenin muhafazası ve bırakılan sazanların üreme olgunluğuna erişebilmesi için amatör avcılara çağrıda bulunan yetkililer, uyarılarda bulundu.

Yasal olarak belirlenen asgari uzunluğun altındaki balıkların tutulmaması gerektiği ifade edildi. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat esaslarına uymayan, avlanma dönemi ve boy kısıtlamalarını ihlal eden kişiler hakkında idari yaptırımların kararlılıkla tatbik edileceği duyuruldu.