Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Borcun tahsili amacıyla santralin de üzerinde bulunduğu firmaya ait bin 343 taşınmazın satışı istenirken, satıştan elde edilecek gelirin borcu kapatamaması durumunda hukuki sürecin devam edeceği açıklandı.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, tesise mart ayında rekor düzeyde teşvikli alım garantisi verilmesine rağmen firmanın üretim taahhüdünün yarısına bile ulaşamadığını ve yaklaşık 650 milyon TL'lik kamu zararına yol açtığını iddia etti.

Santraldeki bazı ünitelerin çalıştırılmaması nedeniyle tesisin "bilerek mi verimsizleştirildiği" sorusunu gündeme getiren Sunat, santralin 7 milyar TL gibi düşük bir bedelle icradan satılacağı yönündeki haberlere dikkat çekti.

Özel sektörün yönetim zafiyetlerinin faturasının halka kesilmemesi gerektiğini belirten Milletvekili Sunat, binlerce işçinin geleceğini korumak adına tesisin kamulaştırılması dahil somut adımlar atılması çağrısında bulundu.