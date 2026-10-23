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Kaynak: AA / DHA / ANKA

Manisa'nın Soma ilçesindeki İmbat Madencilik bünyesinde bir yılı aşkın süredir maaşlarını eksik ve parça parça alan işçilerin yaşadığı kriz Ankara gündemine taşındı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası yönetimi, birikmiş işçilik alacakları ve toplu iş sözleşmesinden doğan hakların tahsili için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde temaslar gerçekleştirdi.

BAKANLIK VE GENEL MÜDÜRLÜKLERLE ÜST DÜZEY TEMAS

Sendika heyeti; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, EÜAŞ Genel Müdürü Zafer Benli ve TKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uygun ile masaya oturdu. Görüşmelerde madenciler ile ailelerinin yaşadığı geçim sıkıntısı ele alınırken, krizin temel nedeni olarak öne çıkan TORKU'ya ait Soma Termik Santrali'nden tahsil edilemeyen 1,4 milyar TL'lik alacak için çözüm yolları arandı.

"SONUÇ ALINAMAZSA EYLEMSEL SÜREÇ BAŞLAYACAK"

Görüşmelerin somut adımlara dönüşmesi gerektiğini altını çizen maden sendikası yetkilileri, görüşmelerden kısa sürede net bir sonuç çıkmaması halinde mücadelenin renginin değişeceğini bildirdi.

Sendika, işçilerin tüm alacakları eksiksiz ödenip mağduriyet son bulana kadar hem yasal hakların kullanılacağını hem de eylemsel yöntemlere başvurulacağını ilan etti.