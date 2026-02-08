Mardin’in Kızıltepe ilçesinde soluk borusuna cisim kaçan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Körsu Mahallesi’nde oyuncaklarıyla zaman geçiren küçük erkek çocuğu E.K. (4), ailesi tarafından yerde hareketsiz şekilde bulundu. Yapılan ilk kontrolde çocuğun boğazına yabancı cisim kaçtığı tespit edildi.

Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin sonrasında gözyaşlarıyla mahalle mezarlığında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.