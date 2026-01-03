Ole Gunnar Solskjaer, 2018 – 2021 yılları arasında, Manchester United takımında görev aldı. Bu süreçte yönetimden transfer talebinde bulunmasına rağmen istekleri yerine getirilmedi.

52 yaşındaki Ole Gunnar Solskjaer, aynı zamanda Manchester United’ın efsane futbolcuları arasında da yerini almıştı.

TALEPLERİ: HAALAND, RICE VE BELLINGHAM

İngiliz basının açıkladığı habere göre Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United’ı çalıştırdığı dönemde, takıma Erling Haaland, Declan Rice ve Jude Bellingham’ın transfer edilmesini istedi. Ancak yönetim, Ole Gunnar Solskjaer’in talebini yerine getirmedi ve takıma C. Ronaldo, Jadon Sancho ve Donny van de Beek’i transfer etti.