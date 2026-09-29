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Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST Güneydoğu) öncesinde gökyüzünde SOLOTÜRK rüzgarı esti. Türk Hava Kuvvetlerinin gururu olan akrobasi timi, dev organizasyondaki ana gösterisi öncesinde hazırlık uçuşunu tamamladı.

Şanlıurfa GAP Havalimanı semalarında gerçekleştirilen ve yaklaşık 20 dakika süren prova uçuşu, bölgedeki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. SOLOTÜRK pilotlarının sergilediği zorlu akrobatik manevralar heyecanlı anlara sahne olurken, o anları ölümsüzleştirmek isteyen izleyiciler cep telefonu kameralarıyla nefes kesen gösteriyi kaydetti.

FESTİVAL HEYECANI BAŞLIYOR

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında SOLOTÜRK, festival süresince nefes kesen özel gösteri uçuşlarıyla ziyaretçilerin karşısına çıkmaya devam edecek.