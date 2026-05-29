Yenikapı Meydanı’ndaki gösteri programı öncesinde SOLOTÜRK pilotları, alan üzerinde çevre tanıma uçuşu yaparak hem güzergâhı hem de hava şartlarını değerlendirdi.

Hazırlık uçuşunun ardından F-16 jetleri, İstanbul Boğazı üzerinde selamlama geçişi gerçekleştirdi. Gökyüzünde sergilenen yüksek manevra kabiliyeti, sahil şeridinde ve şehir genelinde izleyenler tarafından heyecanla takip edildi.

İstanbul’un farklı noktalarından görülebilen uçuşlar sırasında birçok vatandaş, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Alçak irtifada yapılan gösteriler, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.

Boğaz’ın eşsiz manzarasıyla birleşen SOLOTÜRK gösteri provası, hem nefes kesti hem de yaklaşan kutlamalar için heyecanı daha da artırdı.