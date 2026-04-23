Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106’ncı yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerde, Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı F-16 Akrobasi Timi SOLOTÜRK, Antalya semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
SOLOTÜRK'ten 23 Nisan'a özel muazzam gösteri: Binlerce kişi alanda
SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Antalya semalarında gerçekleştirdiği gösteri uçuşuyla vatandaşlara heyecan dolu anlar yaşattı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Konyaaltı Sahili ve Olbia Kent Meydanı’ndan izlenen gösteri, alanı dolduran vatandaşlara heyecan dolu anlar yaşattı. Gösteriyi izlemek için saatler öncesinden sahile gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ve kamp sandalyeleriyle yerlerini aldı.
Binlerce kişi, SOLOTÜRK’ün gerçekleştirdiği akrobatik manevraları büyük ilgiyle takip ederken, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.
Gösteri sırasında özellikle çocukların yoğun ilgisi dikkat çekti. Prova uçuşunu izleyen çocuklar, yaşadıkları heyecanı dile getirerek SOLOTÜRK’ün gösterisini çok beğendiklerini söyledi.
Vatandaşlar da marşlar eşliğinde Türk bayrakları sallayarak gösteriye eşlik etti ve pilotlara teşekkür etti. Engelli çocuğuyla birlikte her yıl gösteriyi izlemeye geldiğini belirten vatandaşlar ise etkinliğin kendileri için çok özel olduğunu ifade etti.