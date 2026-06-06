SOLOTÜRK ve Türk yıldızları nefes kesti: İzmirliler Jet Üssü’ne akın etti

Askeri personel yakını Asuman Çevirgen (56) de "Fuarı çok beğendik, uçak gösterilerini hiç kaçırmam, özellikle bunun için geldim. Sıcak olmasına rağmen sonuna kadar kalacağız. Hepsi güzel performans sergilediler. Çocuklar çok hevesli, merak ediyorlar ve uçakların içini de görüyorlar. Çocukların sevincini hissediyorum, bu etkinlikler çocuklar açısından yönlendirici oluyor" dedi.