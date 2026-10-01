Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem SOLOTÜRK ve ATAK Şanlıurfa semalarında nefes kesti

SOLOTÜRK ve ATAK Şanlıurfa semalarında nefes kesti

Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu festivalinde Türk havacılığının göz bebekleri SOLOTÜRK ve T-129 ATAK helikopteri gerçekleştirdikleri nefes kesen gösteri uçuşlarıyla izleyenleri gururlandırdı.

Kaynak: İHA
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SOLOTÜRK ve ATAK Şanlıurfa semalarında nefes kesti - Resim: 1

Milli Teknoloji Hamlesi heyecanının Güneydoğu'ya taşındığı TEKNOFEST kapsamında festival alanını dolduran binlerce vatandaş, gökyüzündeki muazzam şöleni coşkuyla takip etti.

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SOLOTÜRK ve ATAK Şanlıurfa semalarında nefes kesti - Resim: 2

İlk olarak sahne alan SOLOTÜRK F-16 uçağı, agresif akrobasi manevralarıyla GAP Havalimanı üstünde adeta fırtına estirdi.

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SOLOTÜRK ve ATAK Şanlıurfa semalarında nefes kesti - Resim: 3

Ardından havalanan T-129 ATAK taarruz helikopteri ise kendi kulvarında sınırları zorlayan ani dönüşleri ve havada asılı kalma kabiliyetiyle izleyicilerden büyük alkış topladı.

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SOLOTÜRK ve ATAK Şanlıurfa semalarında nefes kesti - Resim: 4

GÖKYÜZÜNDEKİ ŞÖLEN KAMERADA

Türkiye'nin göklerdeki gücünü temsil eden iki çelik kanadın motor sesleriyle yankılanan festival alanında heyecan tavan yaptı.

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SOLOTÜRK ve ATAK Şanlıurfa semalarında nefes kesti - Resim: 5

Alanı dolduran her yaştan binlerce vatandaş, gurur dolu o anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye ölümsüzleştirdi.

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