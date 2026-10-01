Milli Teknoloji Hamlesi heyecanının Güneydoğu'ya taşındığı TEKNOFEST kapsamında festival alanını dolduran binlerce vatandaş, gökyüzündeki muazzam şöleni coşkuyla takip etti.
SOLOTÜRK ve ATAK Şanlıurfa semalarında nefes kesti
Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu festivalinde Türk havacılığının göz bebekleri SOLOTÜRK ve T-129 ATAK helikopteri gerçekleştirdikleri nefes kesen gösteri uçuşlarıyla izleyenleri gururlandırdı.Kaynak: İHA
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İlk olarak sahne alan SOLOTÜRK F-16 uçağı, agresif akrobasi manevralarıyla GAP Havalimanı üstünde adeta fırtına estirdi.
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Ardından havalanan T-129 ATAK taarruz helikopteri ise kendi kulvarında sınırları zorlayan ani dönüşleri ve havada asılı kalma kabiliyetiyle izleyicilerden büyük alkış topladı.
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GÖKYÜZÜNDEKİ ŞÖLEN KAMERADA
Türkiye'nin göklerdeki gücünü temsil eden iki çelik kanadın motor sesleriyle yankılanan festival alanında heyecan tavan yaptı.
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Alanı dolduran her yaştan binlerce vatandaş, gurur dolu o anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye ölümsüzleştirdi.
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