Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, bahardan yaza geçişin sembolü olarak kutlanan geleneksel "Mayıs Yedisi" etkinlikleri kapsamında Ordu’da yapacağı gösteri öncesinde hazırlık uçuşu gerçekleştirdi.

Altınordu ilçesindeki Akyazı Sahil bandında planlanan ana gösteri öncesinde Ordu semalarında havalanan SOLOTÜRK, çevre tanıma uçuşu yaptı. Yaklaşık 25 dakika süren bu hazırlık sürecinde pilotlar, akrobatik hareketlerin yanı sıra uçuş güzergahını da detaylıca taradı. Gökyüzündeki bu heyecan dolu anları kaçırmak istemeyen çok sayıda vatandaş, sahil şeridine akın ederek Türk pilotlarının yetenek sergilediği anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Çevre tanıma uçuşunu başarıyla tamamlayan SOLOTÜRK, 22 Mayıs tarihinde yine aynı güzergah üzerinde merakla beklenen asıl gösteri uçuşunu gerçekleştirecek.