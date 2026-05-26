Türk Hava Kuvvetleri’nin dünyaca ünlü gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul’un fethi kutlamaları kapsamında Yenikapı Meydanı’nda nefes kesici bir gösteri uçuşu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Yurt içinde ve yurt dışında sayısız başarılı uçuşa imza atan ekip, İstanbullulara yine unutulmaz anlar yaşatacak.

Dünya havacılık tarihine adını altın harflerle yazdıran ve kendilerine ait patentli hareketleri bulunan SOLOTÜRK pilotları, dünyanın en iyileri arasında gösteriliyor. Ekibin gerçekleştirdiği ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş ve kobra manevrası gibi zorlu hareketler izleyenleri büyüleyecek. Yenikapı Meydanı’ndaki bu özel buluşmada, SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir kokpitte olacak.

SOLOTÜRK Uçuş Takvimi ve Saatleri

Merakla beklenen etkinlik programının detayları ise şu şekilde:

28 Mayıs (Saat 16.30): Yenikapı Meydanı’nda çevre tanıma uçuşu,

28 Mayıs (Saat 16.45): İstanbul Boğazı’nda selamlama uçuşu,

29 Mayıs (Saat 18.00): Yenikapı Meydanı’nda ana gösteri uçuşu icra edilecek.