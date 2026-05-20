SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti: Gökyüzünde görsel şölen
Giresun'da SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti. Vatandaşlar, gökyüzündeki görsel şöleni ilgiyle izledi.
49’uncusu düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK’ün gerçekleştirdiği izleyenleri adeta büyüledi.
Botanik Park alanında gerçekleşen gösteriyi vatandaşlar ilgiyle izlendi.
Yaklaşık 20 dakika süren gösteride F-16 pilotu, alçak uçuşla kalabalığı selamladı.
Gösteride pilotun sortilerle alçak uçuşu izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.
Giresun Kalesi, Botanik Parkı ve sahili dolduranlar, gösteriyi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Kaynak: DHA