Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Çanakkale semalarında gösteri uçuşu yaptı. SOLOTÜRK'ün Çanakkale semalarındaki gösterisini, Anadolu Hamidiye Tabyası'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşlar ilgiyle izledi.

Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarının kayıt altına alırken, SOLOTÜRK pilotu, gösteri öncesi alanda kendisini izleyenleri, alandaki görevliler aracılığıyla telsizden selamladı. Gösteri yarım saat sürerken, alkışlar eşliğinde son buldu.

SOLOTÜRK, yarın Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.