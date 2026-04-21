Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, gün boyu sürecek etkinliklerle kutlanacak. Bu kapsamda SOLOTÜRK F-16 gösteri ekibi de 23 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de Konyaaltı Sahili semalarında gösteri yapacak. Antalya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek gösteri, Olbia Meydanı önünde gerçekleşecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, sergileyeceği akrobatik gösterilerle izleyenlere unutulmaz deneyim sunacak.

Çelenk sunma töreni, çocukların temsili olarak makamları devralması ve çeşitli gösterilerin yapılacağı programda, Beach Park'ta 10 farklı ülkeden çocuklar kendi ülkelerine ait dansları sergileyecek.