Hatay’da meydana gelen trafik kazası can aldı. Reyhanlı ilçesinde motosiklete çarpan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, Tayfur Sökmen Mahallesi’nde bulunan Antakya-Reyhanlı çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.T. (28) yönetimindeki otomobil, sollama yaptığı sırada K.Z.’nin (75) kullandığı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla attı.
BİRİ ÖLDÜ, BİRİ AĞIR YARALANDI
Kazada motosiklet sürücüsü K.Z. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.