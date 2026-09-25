Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Stale Solbakken, Danimarka karşısında attığı iki golle galibiyetin mimarlarından olan Erling Haaland hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Danimarka karşısındaki dublesiyle milli takım kariyerinde 56 maçta 64 gole ulaşan Haaland, maç başına 1,14 gol ortalaması yakaladı.

'BU İÇGÜDÜYLE DOĞDU'

Solbakken, yıldız futbolcunun fiziksel özelliklerinin yanı sıra öğretilemeyecek bir golcülük içgüdüsüne sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Fantastik fiziksel özelliklere sahip. Ayrıca oyun kurulumunda hiç olmadığı kadar iyi. Ancak onda antrenmanla kazanılamayacak bir şey var. Bunu açıklamak ya da öğrenmek imkansız. O, bu içgüdüyle doğdu."

Haaland, Danimarka karşısındaki golleriyle UEFA Uluslar Ligi'nde 20 gol barajını aşan ilk futbolcu olurken, turnuvadaki gol sayısını 21'e yükseltti.