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soL Haber'in X hesabına 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Hesap henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı. Karara tepki gösteren soL Haber'in açıklamasında "Geri adım atmadık, atmaya da niyetimiz yok" ifadelerine yer verildi.

920 binden fazla takipçisi olan hesap henüz Türkiye'den görünmez kılınmadı.

Haber soL'dan yapılan açıklamaya göre kurum da erişim engeli kararını engelli web'in paylaşımından öğrendi.

Kararın gerekçesinin ise 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' olduğu bildirilirken soL Haber henüz kendilerine iletilen bir karar bulunmadığını söyledi.

'DOĞRULARI YAZMAKTAN VAZGEÇMEDİK'

Erişim engeli kararına tepki gösteren soL Haber'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"20 yıldır doğruları yazmaktan, gerçeğin kavgasını büyütmekten hiç vazgeçmedik. Şu ana kadar binlerce haberimiz erişime engellendi, yüzlerce haberimiz yargılama konusu oldu, iktidar, holdingler ve tarikatları mutsuz ettik diye ağır para cezalarıyla karşı karşıya kaldık. Haberlerimiz dolayısıyla hapis cezalarıyla dahi karşılaştık. Geri adım atmadık, atmaya da niyetimiz yok. Bu mücadelesinde soL’a destek olmak, dayanışmayı büyütmek isteyen tüm okurlarımızı abone olmaya çağırıyoruz. soL’un sesini kısmaya çalışanlara karşı daha güçlü bir habercilik için siz de soL’a abone olarak destek verebilirsiniz."