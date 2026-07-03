Sol elinizi unutun, sadece vitese dokunun: Honda elektronik debriyaj teknolojili yeni CBR500R'ı satışa sunuldu

Sportif tasarımı ve yüksek verimliliğiyle öne çıkan A2 ehliyet uyumlu model, 100 kilometrede 3,5 litrelik yakıt tüketimiyle 485 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor.

Japon motosiklet devi Honda, hem şehir içi günlük ulaşıma hem de hafta sonu performans sürüşlerine hitap eden popüler süper spor modeli CBR500R'ın en gelişmiş versiyonunu bayilerde yerini aldı. 2026 model yılıyla birlikte markanın devrim niteliğindeki "E-Clutch" (Elektronik Debriyaj) sistemine kavuşan motosiklet, başlangıç seviyesinden profesyonellere kadar çok geniş bir sürücü kitlesine hitap ediyor. Standart olarak sunulan gelişmiş güvenlik ve bağlantı donanımlarıyla yenilenen CBR500R, kırmızı ve yeni mat siyah renk seçenekleriyle 611 bin TL'den satışa sunuldu.