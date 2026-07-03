Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Sol elinizi unutun, sadece vitese dokunun: Honda elektronik debriyaj teknolojili yeni CBR500R'ı satışa sunuldu

Sol elinizi unutun, sadece vitese dokunun: Honda elektronik debriyaj teknolojili yeni CBR500R'ı satışa sunuldu

Honda, debriyaj kullanımını ortadan kaldıran yenilikçi E-Clutch teknolojisine sahip yeni CBR500R motosiklet modelini 611 bin TL fiyat etiketiyle Türkiye pazarında satışa çıkardı.

Kaynak: AA
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Sol elinizi unutun, sadece vitese dokunun: Honda elektronik debriyaj teknolojili yeni CBR500R'ı satışa sunuldu - Resim: 1

Sportif tasarımı ve yüksek verimliliğiyle öne çıkan A2 ehliyet uyumlu model, 100 kilometrede 3,5 litrelik yakıt tüketimiyle 485 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor.

Japon motosiklet devi Honda, hem şehir içi günlük ulaşıma hem de hafta sonu performans sürüşlerine hitap eden popüler süper spor modeli CBR500R'ın en gelişmiş versiyonunu bayilerde yerini aldı. 2026 model yılıyla birlikte markanın devrim niteliğindeki "E-Clutch" (Elektronik Debriyaj) sistemine kavuşan motosiklet, başlangıç seviyesinden profesyonellere kadar çok geniş bir sürücü kitlesine hitap ediyor. Standart olarak sunulan gelişmiş güvenlik ve bağlantı donanımlarıyla yenilenen CBR500R, kırmızı ve yeni mat siyah renk seçenekleriyle 611 bin TL'den satışa sunuldu.

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Sol elinizi unutun, sadece vitese dokunun: Honda elektronik debriyaj teknolojili yeni CBR500R'ı satışa sunuldu - Resim: 2

FIREBLADE GENLERİ TAŞIYAN AGRESİF TASARIM

Yeni CBR500R, markanın pist odaklı efsanevi modeli CBR1000RR-R Fireblade’den ilham alan agresif ve keskin hatlara sahip süper spor tasarımıyla öne çıkıyor. "Hızın Şekli" felsefesiyle geliştirilen gövde yapısında yer alan aerodinamik kanatçıklar, yüksek hızlarda ön lastiğin yere basma kuvvetini artırarak daha direkt bir direksiyon hakimiyeti sunuyor. Çift LED far tasarımı ise gece ve viraj sürüşlerinde maksimum görüş açısı sağlıyor.

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Sol elinizi unutun, sadece vitese dokunun: Honda elektronik debriyaj teknolojili yeni CBR500R'ı satışa sunuldu - Resim: 3

Gidonda yer alan arkadan aydınlatmalı dört yönlü kumanda ile yönetilen 5 inçlik renkli TFT ekran; bar, daire ve yalın olmak üzere üç farklı temayla kişiselleştirilebiliyor. Honda RoadSync sistemi vasıtasıyla hem iOS hem de Android işletim sistemli akıllı telefonlarla entegre olabilen bu ekran üzerinden sürücüler; adım adım navigasyon, telefon görüşmeleri ve müzik çalma gibi işlevlere kolayca erişebiliyor.

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Sol elinizi unutun, sadece vitese dokunun: Honda elektronik debriyaj teknolojili yeni CBR500R'ı satışa sunuldu - Resim: 4

DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ HONDA E-CLUTCH TEKNOLOJİSİ

İlk olarak 2025 model yılında CB650R ve CBR650R modellerinde dünya sahnesine çıkan Honda E-Clutch teknolojisi, şimdi A2 sınıfına uyumlu 500 cc segmentine de taşındı. Kalkış, duruş ve vites geçişleri sırasında sol eldeki debriyaj koluna basma ihtiyacını tamamen ortadan kaldıran bu elektronik sistem, sadece vites pedalıyla sarsıntısız ve çok hızlı geçişler sağlıyor.

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Sol elinizi unutun, sadece vitese dokunun: Honda elektronik debriyaj teknolojili yeni CBR500R'ı satışa sunuldu - Resim: 5

Sistem; sürücünün tercihine göre "Sert", "Orta" ve "Yumuşak" olmak üzere üç farklı vites geçiş hissi geri bildirimi sunacak şekilde kişiselleştirilebiliyor. Ayrıca sürücü dilediği an debriyaj kolunu manuel olarak da kullanabiliyor veya sistemi tamamen devre dışı bırakabiliyor.

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Sol elinizi unutun, sadece vitese dokunun: Honda elektronik debriyaj teknolojili yeni CBR500R'ı satışa sunuldu - Resim: 6

EKONOMİK VE GÜÇLÜ PARALEL ÇİFT SİLİNDİRLİ MOTOR

Motosikletin kalbinde yer alan 471 cc hacmindeki sıvı soğutmalı, paralel çift silindirli motor bloğu, 8.500 devirde 35 kW (47 beygir) güç ve 6.500 devirde 43 Nm tork üreterek A2 ehliyet limitlerinin üst sınırını sunuyor. PGM-FI yakıt enjeksiyon sistemi sayesinde alt devirlerden itibaren hassas bir gaz tepkisi veren motor, 17,1 litrelik yakıt deposu ve 100 kilometrede ortalama 3,5 litrelik yakıt tüketimiyle tek depoyla 485 kilometreyi aşan uzun bir menzil vadediyor.

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Sol elinizi unutun, sadece vitese dokunun: Honda elektronik debriyaj teknolojili yeni CBR500R'ı satışa sunuldu - Resim: 7

Arka tekerleğin patinaja düşmesini engelleyen ve isteğe göre kapatılabilen Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) sistemi ile ani frenlemelerde arka tekerlek kilitlenmesini önleyen kaydırmalı debriyaj sistemi, sürüş güvenliğini üst seviyeye çıkarıyor. Araçta ayrıca ani yavaşlamalarda arkadaki sürücüleri uyaran Acil Durum Fren Sinyali (ESS) de bulunuyor.

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Sol elinizi unutun, sadece vitese dokunun: Honda elektronik debriyaj teknolojili yeni CBR500R'ı satışa sunuldu - Resim: 8

HAFİF ŞASİ VE ÜST DÜZEY SÜSPANSİYON BİLEŞENLERİ

CBR500R, 35 mm çapındaki çelik elmas boru tipi hafif ana şasisi sayesinde yüksek rijitlik ve kıvrak bir yol tutuş karakteri sergiliyor. Motor takozlarının özel konumu sayesinde motordan gövdeye yansıyan titreşim en aza indiriliyor. Sele yüksekliği 785 mm olarak tasarlanan motosiklet, farklı boylardaki sürücüler için konforlu ve sportif bir oturuş pozisyonu sunuyor.

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Sol elinizi unutun, sadece vitese dokunun: Honda elektronik debriyaj teknolojili yeni CBR500R'ı satışa sunuldu - Resim: 9

Performanslı sürüşleri desteklemek adına ön tarafta yüksek sönümleme kabiliyetine sahip 41 mm Showa SFF-BP USD ters ön çatallar, arkada ise 5 kademeli sertlik ayarı sunan Showa tek tüp arka amortisör görev yapıyor. Frenleme performansında ise ön tarafta çift 296 mm disk üzerine monte edilmiş Nissin radyal dört pistonlu kaliperler, arkada ise 240 mm disk ve tek pistonlu kaliper güçlü ve dengeli duruş mesafesi sağlıyor.

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