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Kaynak: İHA

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde Kardiyak Arrest tanısıyla tedavi altına alınan 72 yaşındaki hastanın, 24 Haziran 2026 tarihinde beyin ölümü gerçekleşti. Süreç sonrasında Hastane Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü, hasta yakınlarıyla organ bağışı hakkında görüşmeler yaptı. Ailenin gösterdiği duyarlılık sonucunda organ bağışına onay verildi.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi ile sağlanan eşgüdüm çerçevesinde gerçekleştirilen donör operasyonu, İzmir Bölge Koordinasyon Merkezi’nden gelen nakil ekipleri tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde başarıyla tamamlandı.

Operasyon sonucunda alınan bir karaciğer ve iki böbrek, nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere İzmir’e sevk edildi.