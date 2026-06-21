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Kaynak: İHA

Elde edilen verim ve kalite değerlerinin beklentileri karşılaması, kanolanın bölgede alternatif bir tarım ürünü olarak yaygınlaştırılması yönündeki çalışmalara ivme kazandırdı.

Havza bazlı ürün desenine dahil edilmesi hedefiyle gerçekleştirilen deneme ekimlerinde, Söke’de 2026 üretim sezonunda toplam 156 dekarlık alanda kanola üretimi yapıldı. Hasat çalışmalarını Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz ile Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Ali Ünal da yerinde takip etti.

Hasat sonuçlarının hem verim hem de ürün kalitesi açısından olumlu tablo ortaya koyduğu belirtilirken, kanolanın buğdaya alternatif bir seçenek olarak öne çıktığı vurgulandı. Yetkililer, ürünün bölgedeki tarımsal çeşitliliği artırmasının yanı sıra üreticilere ek gelir imkânı sağlayabileceğini ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi, su kaynaklarının daha verimli değerlendirilmesi ve planlı üretim doğrultusunda alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Deneme ekimlerinden elde edilen sonuçların üreticiler tarafından da olumlu karşılandığı bildirildi.

Bakanlığın, bölgesel koşullar ve iklim özelliklerini göz önünde bulundurarak ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarını üretim planlaması çerçevesinde sürdürdüğü kaydedildi.