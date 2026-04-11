Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Aydın’da çiftçiler ekim çalışmalarını sürdürürken, hastalık ve zararlılarla mücadele faaliyetleri de aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde hem uyarı hem de bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verirken, hububat tarlalarında dane kaybını engellemeye yönelik kontroller gerçekleştirdi. Sahada görev yapan teknik personel, arazi incelemelerinin yanı sıra çiftçilere de rehberlik etti.

Kurumdan yapılan açıklamada, teknik ekiplerin hububat ekili alanlarda hastalık ve zararlı takibinin yanı sıra, destekleme kapsamında değerlendirilen yem bitkilerine yönelik kontrolleri de sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca, üreticilerin daha sağlıklı ve verimli bir üretim gerçekleştirebilmesi için sahadaki çalışmaların kesintisiz devam ettiği vurgulandı.