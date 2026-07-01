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Kaynak: İHA

Aydın’ın Söke ilçesinde av sezonunun başlamasıyla birlikte su ürünleri denetimleri hız kazandı. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, bölgedeki karaya çıkış noktaları ile avcılık yapan amatör ve ticari balıkçı tekneleri mercek altına alındı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen kontrollerde balıkçı teknelerinin resmi belgeleri ve avlanan ürünler detaylı bir şekilde incelendi. Ayrıca avlanan balıkların boy ölçümlerini yapan yetkililer, balıkçılara ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ maddeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Söke'de sürdürülebilir balıkçılığın korunması amacıyla yürütülen bu denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.