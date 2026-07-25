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Kuşadası / Şerif Akarçeşme / Yeniçağ



Söke Ticaret Odası heyeti, kardeş oda olan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programı kapsamında Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen 100. yıl etkinlikleri öncesinde yapılan ziyarette, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar, Meclis Başkanı Veysel Kara ve beraberindeki heyet, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası yönetimiyle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında oda faaliyetleri, kurumsal iş birlikleri ve oda-borsa camiasının gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulunulurken, iki oda arasındaki dostluk ve dayanışmanın güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar ve Meclis Başkanı Veysel Kara, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yapan oda yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Heyet, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın başarılı çalışmalarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.