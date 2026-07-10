Kaynak: İHA

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Söke-Milas kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 BFA 34 plakalı otomobil ile 06 CEJ 081 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da kontrolden çıkarak savruldu.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.