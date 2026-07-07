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Kaynak: İHA

Söke Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde yürütülen program, bu yıl da ailelerden ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Başta Bedesten Kurs Merkezi olmak üzere kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen Yaz Okulu'na bu yıl toplam bin 350 öğrenci kayıt yaptırdı. Artan başvurular doğrultusunda 38 sınıf oluşturularak eğitimler planlandı.

Yaz Okulu kapsamında öğrenciler; resim, satranç, gitar, bağlama, keman, piyano, drama, İngilizce, akıl ve zekâ oyunları ile el sanatları gibi kültürel ve sanatsal alanlarda eğitim alma imkânı buluyor. Bunun yanı sıra halk oyunları, modern dans, bale, jimnastik, pilates, zumba, basketbol, karate ve futbol gibi sportif branşlarda da kurslar düzenleniyor.

Söke Belediyesi ile Söke Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen Yaz Okulu'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü de destek sağlıyor.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Yaz Okulu'na gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Her yıl içeriğini geliştirerek daha fazla çocuğumuza ulaşmayı hedeflediğimiz Yaz Okulu'na gösterilen ilgi bizleri sevindiriyor. Çocuklarımızın güvenli, nitelikli ve dolu dolu bir yaz tatili geçirebilmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Eğitimlere katılan öğrencilerimize ve büyük özveriyle görev yapan eğitmenlerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.