Söke, son yılların en yoğun yağışlarından birini yaşamaya devam ediyor. Belediye ekipleri, ilçe genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle tüm birimleriyle sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, oluşabilecek su baskını ve olumsuzluklara karşı 7/24 teyakkuz halinde görev yaparken, İletişim Merkezi’ne gelen ihbarlara da hızlı şekilde müdahale ediliyor. Özellikle riskli bölgelerde kontroller artırılırken, su tahliye ve çeşitli bölgelerde toplanan çamur ve rüsubat temizleme çalışmaları da sürüyor.

Söke Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, yurttaşlardan da dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Belediye Başkan Vekili Şakir Gülmez, beraberinde Başkan Yardımcıları Murat Günal ve Necmettin Aka, Fen İşleri Müdürü Aygün Keçeci ile çalışmaları yerinde inceledi.

Yetkililer, olası su baskını, ulaşımda aksama ve benzeri olumsuzluklarda vatandaşların belediyenin iletişim kanalları üzerinden ihbarda bulunabileceklerini bildirdi.