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Kaynak: İHA

Olay, Hacı Seyit Mahallesi Karteltepe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 72 yaşındaki Niyazi A., evinden birkaç sokak ötede yürüdüğü esnada dengesini kaybederek yere düştü. Yaşlı adamın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

Mahalle sakinlerinin desteğiyle ayağa kaldırılan ve yürütülerek evine kadar götürülen Niyazi A., tam kapısının önüne geldiği sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Niyazi A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi, morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.