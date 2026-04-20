İstanbul Taksim'de alışveriş yapmak için iş yerine giren G.K., yanında bulunan pazar arabasını dükkan önünde bıraktı. Bir süre sonra kaldırımda bırakılan pazar arabasının şüpheli tarafından çalındığı belirlendi.

GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili yürüttükleri çalışmada pazar arabasını çalan kişinin H.A. olduğunu tespit etti. Şüpheli, yapılan çalışmalar sonucu çaldığı pazar arabasıyla gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan H.A., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.