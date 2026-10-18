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Kaynak: AA

Fransa'da banliyö liselerindeki öğretmen açığına tepki olarak başlayan ve çeşitli grupların da katılımıyla büyüyen eylemler ülkeyi adeta yangın yerine çevirdi. Çok sayıda yaralı ve gözaltı var.

Fransa'da yoksul banliyölerdeki liselerde öğretmen açığı ve bakımsız okullara tepki olarak başlayan ve yaklaşık 1 aydır süren öğrenci eylemlerine, her yıl hayat pahalılığına karşı sokağa inen "sarı yelekliler", akaryakıt fiyatlarını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistleri de destek verince sokaklar karıştı.

Eylemler, hayat pahalılığı ve kamu harcamalarını hedef alan ülke çapında kitlesel bir hükümet karşıtı harekete dönüşürken, dün sokaklara dökülen binlerce kişiyle polis arasında birçok kentte son yılların en şiddetli çatışmaları yaşandı. Güvenlik güçleri kalabalıklara göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, olaylar gece boyunca sürdü.

Fransa pazar sabahına yanmış yıkılmış binalar ve gece boyunca süren eylemlerden kalan enkaz görüntüleriyle uyandı. Çeşitli kentlerde tarihi binaların, araçların, konteynerlerin ateşe verildiği ve yağmalama olaylarının yaşandığı kentlerde göstericiler ve polisler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Polisin basınçlı su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği göstericiler havai fişeklerle karşılık verdi. Fransa pazar sabahına yanmış yıkılmış binalar ve gece boyunca süren eylemlerden kalan enkaz görüntüleriyle uyandı. Çeşitli kentlerde tarihi binaların, araçların, konteynerlerin ateşe verildiği ve yağmalama olaylarının yaşandığı kentlerde göstericiler ve polisler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Polisin basınçlı su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği göstericiler havai fişeklerle karşılık verdi.

Paris, Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse ve Strasbourg'da süpermarketler, eczaneler, lüks mağazaları, kozmetik dükkanları ve elektronik mağazaları yağmalandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyette şiddete yer yoktur." ifadesini kullandı. Macron, eylemler kapsamında ortalığı kırıp dökenler, valilik binalarına ve dükkanlara saldıranlar hakkında dava açılacağını ve cezalandırılacaklarını duyurarak, kolluk kuvvetlerinin gösteri hakkını garanti altına aldığını savundu.

Kolluk kuvvetlerini desteklediğini belirten Macron, Fransız kurumlarını yok etmeye ve taleplerini barışçıl bir şekilde dile getirmek isteyenleri engellemeye çalışan "kaos yayıcılarının" karşısında duracaklarını ifade etti.

1.200 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 150 POLİS YARALANDI

Fransa'da 17 Ekim Cumartesi günü düzenlenen kitlesel protestoların ardından bilanço ağırlaştı. Başbakan Sebastien Lecornu, ülke genelinde yaşanan olaylarda 1200 kişinin gözaltına alındığını ve 150 polisin yaralandığını duyurdu.

143 YILLIK MİRAS KÜLE DÖNDÜ

Fransa'nın Limoges kentinde maskeli protestocuların belediye binasını ateşe vermesi sonucu 143 yıllık tarihi bina büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi. Yangında binanın çatısı çöktü. Yangın, belediye binasının büyük bölümünü kullanılamaz hale getirdi. Yerel yetkililer, binanın tarihi değerine dikkat çekerek hasarın boyutunu "felaket" olarak tanımladı. Yangın sırasında binanın çatısının büyük bölümünün çökmesi, yapının yalnızca batı kanadının ayakta kaldığını gösterdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi gece boyunca sürdü.