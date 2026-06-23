Ataşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından yürütülen Sokaklar Dönüşüyor programı kapsamında bu yıl ilk pilot uygulamasını Esatpaşa Mahallesi’nde gerçekleştirecek. Motorlu araç odaklı kent anlayışının ötesine geçmeyi hedefleyen program, çocuk ve yaya öncelikli, daha güvenli, sağlıklı ve sosyal yaşamı destekleyen sokaklar yaratmayı amaçlıyor. 2022 yılından bu yana Türkiye’nin birçok şehrinde uygulanan proje, Ataşehir’de de kalıcı dönüşümlerin temelini oluşturacak.

Ataşehir’deki ilk uygulama alanı olarak Esatpaşa Mahallesi’ndeki Ziya Gökalp Caddesi belirlendi. Mahalle sakinleri arasında Okullar Caddesi olarak bilinen bu cadde, Ali Nihad Tarlan İlkokulu, Esatpaşa Anaokulu ve Mehmet Rauf Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni barındırıyor. Caddenin okul yoğunluğu nedeniyle çocuklar ve aileler için daha güvenli hale getirilmesi büyük önem taşıyor. Proje kapsamında yaya alanları renklendirilecek, araç trafiği kontrol altına alınacak ve çocukların günlük yaşamı daha keyifli hale getirilecek.

Kalıcı düzenlemeler yapılmadan önce mahalle sakinlerinin projeyi yerinde görmesi ve görüş bildirmesi amacıyla 25 Haziran Perşembe günü saat 14.30 ile 15.30 arasında tanıtım etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte çocuklara yönelik eğlenceli şovlar ve çeşitli aktiviteler planlanıyor. Bu prova uygulaması ile önerilen tasarımların sahada nasıl işlediği test edilecek, kullanıcı deneyimleri gözlemlenecek ve vatandaşların sürece aktif katılımı sağlanacak. Etkinlik, projenin şeffaf ve katılımcı bir şekilde ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor.

Ziya Gökalp Caddesi’nde gerçekleştirilecek dönüşüm çalışmalarıyla yaya yolları daha güvenli ve renkli hale getirilecek. Çocukların oyun oynayabileceği ve hareket edebileceği özel parkurlar oluşturulacak. Ayrıca çocukların öğrenme ve sosyalleşme süreçlerini destekleyen mekânsal düzenlemeler de projenin önemli parçaları arasında yer alıyor. Bu düzenlemeler sayesinde çocuklar okula giderken ve okuldan dönerken daha güvenli bir ortamda bulunacak, aileler ise çocuklarını gönül rahatlığıyla sokağa çıkarabilecek.

Sokaklar Dönüşüyor programı, sadece fiziksel değişikliklerle sınırlı kalmıyor. Proje ile mahallelerde sosyal etkileşimin artması, çocukların dışarıda daha fazla vakit geçirmesi ve topluluk bağlarının güçlenmesi hedefleniyor. Ataşehir Belediyesi, bu tür insan odaklı yaklaşımların ilçedeki yaşam kalitesini yükselttiğine inanıyor. Benzer projelerin uygulandığı diğer ilçelerde yaya trafiğinin arttığı, trafik kazalarının azaldığı ve mahallelerde daha canlı bir sosyal ortam oluştuğu gözlemleniyor.

Ataşehir Belediyesi, projenin başarısı için mahalle sakinlerinin görüşlerini çok önemli görüyor. 25 Haziran’daki tanıtım etkinliği, vatandaşların fikirlerini doğrudan aktarabileceği bir platform olacak. Bu sayede yapılacak düzenlemeler, bölgenin gerçek ihtiyaçlarına daha uygun hale getirilecek. Proje ekibi, prova uygulaması sırasında gelen geri bildirimleri değerlendirerek kalıcı tasarımları şekillendirecek.

Ataşehir Belediyesi’nin Sokaklar Dönüşüyor programı kapsamında başlattığı çalışmalar, ilçenin çocuk dostu kent vizyonunu güçlendiriyor. Güvenli yaya alanları, oyun parkurları ve sosyal mekanlar sayesinde çocuklar daha özgür ve mutlu bir şekilde büyürken, aileler de daha huzurlu bir mahalle yaşamı elde edecek. Projenin Esatpaşa Mahallesi’ndeki başarısının ardından Ataşehir’in diğer mahallelerinde de benzer dönüşümlerin hayata geçirilmesi planlanıyor.