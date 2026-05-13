Beytüşşebap ilçesinde etkili sağanak ile yüksek kesimlerdeki karların erimesi sonucu dereler taştı.
Sokaklar nehre döndü: Sular önüne ne katıysa alıp götürdü: Şırnak’ta sel felaketi
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili sağanak yağış ve yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle dereler taştı. Karşıyaka ve Atatürk mahallelerinde 2 köprü yıkıldı, bazı araçlar sel sularına kapıldı, bahçe ve tarım alanları zarar gördü.
Karşıyaka ve Atatürk mahallelerinde 2 köprü yıkıldı. Bazı araçlar sel sularına kapıldı.
Bahçe ve tarım alanları da zarar gördü. Bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, riskli bölgelerdeki evleri boşaltarak vatandaşları güvenli alanlara yönlendirdi. Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.
Kaynak: DHA / İHA