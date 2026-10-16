Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Sokaklar Güvende’ operasyonları kapsamında uyuşturucuyla mücadele çalışması yürütüldü.

‘Sokaklar güvende’ operasyonu: Sakarya'da torbacılara şafak operasyonu - Resim : 1

Polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin Erenler, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde operasyon düzenlendi. 59 ekip ve 259 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 95 mermi, 15 gram sentetik kannabinoid, 4 Lyrica hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 251 bin 300 TL ele geçirildi, 14 şüpheli de gözaltına alındı.

‘Sokaklar güvende’ operasyonu: Sakarya'da torbacılara şafak operasyonu - Resim : 2

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‘Sokaklar güvende’ operasyonu: Sakarya'da torbacılara şafak operasyonu - Resim : 4

Şüphelilerden birinin ‘Birden fazla kişi tarafından silahla yağma’ suçundan ifadeye yönelik arandığı belirlendi