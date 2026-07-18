Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Tekel Mahallesi'nde, saat 17.00’da meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişi ya da kişiler, sokakta Ekrem Aksu'ya tabancayla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Yaralanan Ekrem Aksu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aksu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

POLİS ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.