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Kaynak: İHA

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Alaçam Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak ortasında ilerleyen Osman K. (38), tanımadığı bir şahıs ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşadı. Tartışma, kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya döndü.

Bunun üzerine şüpheli, yanında getirdiği silah ile Osman K.’yı vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Osman K., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.