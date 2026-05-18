Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bursa’da yaşanan silahlı saldırı kanlı bitti. Yıldırım ilçesinde 17 yaşındaki bir genç, iddiaya göre eski nişanlısının babasını silahla vurarak öldürdü.

Olay, Vatan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre S.Ç. (17), nişanlısıyla ailesinin baskısı nedeniyle ayrıldı. Duruma öfkelenen genç, taksiyle eski nişanlısının evinin bulunduğu sokağa geldi.

Burada eski nişanlısının babası Özgür Yelegen ile karşılaşan şüpheli, yanında getirdiği tabancayla defalarca ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özgür Yelegen, özel araçla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından kaçan şüpheli için polis ekipleri çalışma başlattı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan S.Ç.’nin suç aletiyle birlikte gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelinin ifadesinde, “Sevdiğim kızla olan nişanımızı atıp başkasına verdi” dediği öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.