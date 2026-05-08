POLATLI’DA HUSUMETLİ GRUPLARIN SOKAK SAVAŞI: SİLAHLARLA BİRLİKTE YAKALANDILAR

Ankara’nın Polatlı ilçesi, Şentepe Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olay, semt sakinlerini dehşete düşürdü. Aralarında husumet bulunan iki grup sokak üzerinde karşılaştı.

SİLAH SESLERİ MAHALLEYİ İNLETTİ

Başlayan tartışmanın hızla alevlenmesi üzerine taraflar yanlarındaki silahları ateşledi. Art arda duyulan silah sesleri üzerine çevredekiler durumu hemen emniyet güçlerine bildirdiler. Çatışma anı, o sırada çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde silah seslerinin yankılandığı ve sokaktaki hareketli dakikalar net bir şekilde görülüyor.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeyi ablukaya alan emniyet güçleri, geniş güvenlik önlemleri altında çatışmaya karışan şahıslara müdahale etti. Yapılan operasyon sonucunda çok sayıda kişi, olayda kullandıkları silahlarla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.