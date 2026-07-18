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Kaynak: İHA

Eskişehir'de cadde üzerinde yürürken yanında bulunan kolonyayı içtiği iddia edilen bir kişi, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahalle Vatan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, yürüdüğü sırada yanında taşıdığı şişedeki kolonyayı içmeye başladı. Bir süre sonra fenalaşan şahıs dengesini kaybederek yere yığıldı.

ÇEVREDEKİLER HEMEN YARDIM İSTEDİ

Şahsın yerde kıvrandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bilinci yarı açık olduğu belirtilen kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Zehirlenme şüphesiyle ambulansa alınan şahıs, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.